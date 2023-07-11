"Наверное, выпью пива и буду наслаждаться": Свитолина поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Игой Швентек и выход в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинальном противостоянии украинка одолела первую ракетку мира в трех сетах и теперь поборется за выход в финал турнира с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

"Я не знаю, что сейчас происходит в моей голове. Это действительно просто невероятно. Я очень-очень счастлива, что мне выпал такой шанс снова здесь сыграть, провести этот замечательный матч в такой замечательной атмосфере. Это на самом деле были удивительные эмоции.

Читай также: Свитолина в трех сетах обыграла Швентек и вышла в полуфинал Уимблдона

Я боролась, было нелегко играть против Иги, очевидно, она первая ракетка мира, она всегда борется до конца. Это был невероятный матч, и я очень счастлива, что смогла победить.

Ига - не только великая чемпионка, она замечательный человек. Она была одной из первых, кто действительно поддержал украинцев. Это была весомая помощь для Украины. Конечно, непросто играть против человека, с которым ты разделил хорошие моменты, поэтому было нелегко.

Чем я буду заниматься в свободное время перед полуфиналом? В первую очередь, наверное, выпью пива или что-то такое. Просто буду наслаждаться от этого результата вместе с моей командой. Если бы на старте турнира кто-то мне сказал, что я дойду до полуфинала, что я обыграю первую ракетку мира, я бы сказала, что эти люди сошли с ума. Да, просто буду наслаждаться, буду восстанавливаться, массаж сейчас очень необходим, и потом буду готовиться к следующему матчу", - приводит слова Свитолиной Btu.org.ua.

Напомним, что Элина Свитолина начнет следующую неделю в ранге первой ракетки Украины.