Наполи подпишет испанского вундеркинда
Габри Вейга перейдет к партенопейцам.
Наполи подпишет футболиста, который стал одним из открытий прошлого сезона.
Как сообщает Лоик Танзи, партенопейцы усилятся Габри Вейгой. Сумма трансфера составит 36 млн евро + бонусы.
Детали контракта футболиста с действующим чемпионом Италии на данный момент остаются неизвестными.
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Стоит сказать, что в минувшем сезоне Вейга провел 36 матчей, забив 11 голов и отдав 4 ассиста. Первый матч этой кампании футболист пропустил, хотя, травмы или дисквалификации у него нет.
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