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Наполи подпишет испанского вундеркинда

Габри Вейга перейдет к партенопейцам.
Сегодня, 19:24
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Наполи подпишет футболиста, который стал одним из открытий прошлого сезона.

Как сообщает Лоик Танзи, партенопейцы усилятся Габри Вейгой. Сумма трансфера составит 36 млн евро + бонусы.

Детали контракта футболиста с действующим чемпионом Италии на данный момент остаются неизвестными.

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Стоит сказать, что в минувшем сезоне Вейга провел 36 матчей, забив 11 голов и отдав 4 ассиста. Первый матч этой кампании футболист пропустил, хотя, травмы или дисквалификации у него нет.

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