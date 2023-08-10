Президент Наполи определил судьбу Осимхена на фоне предложения в 200 миллионов

Даже такая невероятная сумма не убедила его отпустить футболиста в Саудовскую Аравию.

Последние несколько недель саудовский Аль-Хиляль пытается убедить Наполи продать свою главную звезду Виктора Осимхена.

Последнее предложение саудовцев было равным 200 миллионам евро, однако президент "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис заявил, что форвард останется в Неаполе.

"Осимхен останется здесь. Он не уйдет. У него контракт до июня 2025 года, куда ему идти? Контракты должны соблюдаться. Мы на одной волне с Осимхеном с первого дня. Не волнуйтесь", - цитирует Де Лаурентиса Фабрицио Романо.

Вместо продажи лидера своего нападения Наполи планирует подписать с ним новый долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне 24-летний нигериец записал на свой счет 31 гол и 5 ассистов в 39 матчах.

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