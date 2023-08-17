Защитник молодежной сборной Украины намекнул на смену клубной прописки
Максим Таловеров запостил необычную stories.
Центрбэк сборной Украины Максим Таловеров, похоже, сменит клубную прописку этим летом.
Украинский футболист запостил в своем Instagram stories, которая, вероятно, намекает на его скорый трансфер в другую команду.
Отметим, что Таловеров привлек внимание своей игрой на молодежном чемпионате Европы, который прошел ранее этим летом.
В частности, сообщалось о том, что Максим заинтересовал два клуба Бундеслиги.
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