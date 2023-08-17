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Защитник молодежной сборной Украины намекнул на смену клубной прописки

Максим Таловеров запостил необычную stories.
Сегодня, 00:10
Максим Таловеров
Максим Таловеров

Центрбэк сборной Украины Максим Таловеров, похоже, сменит клубную прописку этим летом.

Украинский футболист запостил в своем Instagram stories, которая, вероятно, намекает на его скорый трансфер в другую команду.

Отметим, что Таловеров привлек внимание своей игрой на молодежном чемпионате Европы, который прошел ранее этим летом.

В частности, сообщалось о том, что Максим заинтересовал два клуба Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Максим Таловеров

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