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Центрбэк молодежной сборной Украины заинтересовал клубы Бундеслиги

Максим Таловеров может пойти на повышение.
Сегодня, 16:23
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Защитник сборной Украины до 21 года Максим Таловеров пока неплохо проявляет себя на молодежном Евро-2023, успев привлечь внимание некоторых клубов.

Как сообщает издание Sport.ua, в услугах Таловерова заинтересованы Айнтрахт и Вердер. Оба клуба рассматривают аренду Максима с дальнейшим правом выкупа.

Источник отмечает, что скауты бременского и франкфуртского коллективов внимательно следят за центрбэком на идущем сейчас чемпионате Европы до 21 года.

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Напомним, что сейчас футболист защищает цвета пражской Славии. Вторую часть сезона провел в австрийском ЛАСКе на правах аренды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: айнтрахт вердер Сборная Украины U-21 Максим Таловеров

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