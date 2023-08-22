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Барселона намерена избавиться от одного из игроков из-за большой зарплаты

Но футболист не хочет уходить из команды.
Сегодня, 16:01
Маркос Алонсо / Getty Images
Маркос Алонсо / Getty Images

Каталонская Барселона намерена до конца трансферного конца избавиться, как минимум, от одного футболиста.

Как сообщают испанские СМИ, Маркос Алонсо может уйти из команды из-за своей большой зарплаты. Руководство клуба считает, что лучше зарегестрировать Иньиго Мартинеса, а не Маркоса.

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При этом отмечается, что сам Алонсо не хочет покидать команду. В услугах футболиста заинтересованы команды из АПЛ и Саудовской Аравии, их названия не уточняются.

В минувшем сезоне 32-летний футболист провел за Барселону 37 матчей во всех турнирах, забив три гола и не отдав ни одной результативной передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Маркос Алонсо

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