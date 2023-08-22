Барселона намерена избавиться от одного из игроков из-за большой зарплаты

Но футболист не хочет уходить из команды.

Каталонская Барселона намерена до конца трансферного конца избавиться, как минимум, от одного футболиста.

Как сообщают испанские СМИ, Маркос Алонсо может уйти из команды из-за своей большой зарплаты. Руководство клуба считает, что лучше зарегестрировать Иньиго Мартинеса, а не Маркоса.

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При этом отмечается, что сам Алонсо не хочет покидать команду. В услугах футболиста заинтересованы команды из АПЛ и Саудовской Аравии, их названия не уточняются.

В минувшем сезоне 32-летний футболист провел за Барселону 37 матчей во всех турнирах, забив три гола и не отдав ни одной результативной передачи.

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