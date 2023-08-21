Хави назвал игрока Барселоны, который обладает ДНК клуба
Испанец в восторге от новичка.
Главный тренер Барселоны Хави высказался об игре хавбека Илкая Гюндогана.
"Гюндоган – краеугольный камень команды. У него есть ДНК Барселоны. Он никогда не теряет мяч, делает разницу и всегда принимает правильные решения".
Читай также: Барселона и Манчестер Сити согласовали трансфер Канселу
"Мы подписали контракт с Гюндоганом, чтобы переломить ситуацию", – сказал испанец в интервью Barca Universal.
Напомним, немецкий футболист перешел этим летом в Барселону на правах свободного агента.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!