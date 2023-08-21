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Хави назвал игрока Барселоны, который обладает ДНК клуба

Испанец в восторге от новичка.
Вчера, 23:28
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался об игре хавбека Илкая Гюндогана.

"Гюндоган – краеугольный камень команды. У него есть ДНК Барселоны. Он никогда не теряет мяч, делает разницу и всегда принимает правильные решения".

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"Мы подписали контракт с Гюндоганом, чтобы переломить ситуацию", – сказал испанец в интервью Barca Universal.

Напомним, немецкий футболист перешел этим летом в Барселону на правах свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Илкай Гюндоган

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