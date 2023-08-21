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Барселона и Манчестер Сити согласовали трансфер Канселу

Португалец пополнит ряды "сине-гранатовых".
Сегодня, 17:28
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Манчестер Сити согласился отпустить защитника Жоау Канселу в Барселону. Об этом сообщает издание The Athletic.

Футболист сборной Португалии присоединится к каталонскому клубу на правах аренды с опцией выкупа. Стороны надеятся закрыть сделку на этой неделе.

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Сами "горожане" уже не рассчитывают на Канселу. Игроку разрешили вести переговоры с любыми клубами.

В минувшем сезоне на счету 29-летнего португальца один гол и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу

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