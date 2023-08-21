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Футбол

Обладатель Кубка Нидерландов арендовал защитника Барселоны

Дест попробует свои силы в ПСВ.
Сегодня, 10:28
Сержиньо Дест / psv.nl
Сержиньо Дест / psv.nl

Эйндховенский ПСВ объявил о подписании контракта с защитником Барселоны Сержиньо Дестом.

Американский защитник присоединился к нидерландскому клубу по арендному соглашению.

Барселона уже некоторое время пытается продать Деста, однако покупателя на защитника не удавалось найти.

В прошлом сезоне Сержиньо отбыл аренду в Милане, где за весь сезон появился на поле всего восемь раз.

В ПСВ Дест взял восьмой номер, а по итогам сезона клуб может выкупить его за 10 млн евро. До того времени каталонцы будут платить ему половину зарплаты.

Ранее также сообщалось, что МЮ присматривается к киперу Бенфики.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ Сержиньо Дест

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