Обладатель Кубка Нидерландов арендовал защитника Барселоны
Дест попробует свои силы в ПСВ.
Эйндховенский ПСВ объявил о подписании контракта с защитником Барселоны Сержиньо Дестом.
Американский защитник присоединился к нидерландскому клубу по арендному соглашению.
Барселона уже некоторое время пытается продать Деста, однако покупателя на защитника не удавалось найти.
В прошлом сезоне Сержиньо отбыл аренду в Милане, где за весь сезон появился на поле всего восемь раз.
В ПСВ Дест взял восьмой номер, а по итогам сезона клуб может выкупить его за 10 млн евро. До того времени каталонцы будут платить ему половину зарплаты.
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