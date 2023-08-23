Вратарь Полесья: Наша цель - победа в Кубке Украины

Голкипер житомирского Полесья Артем Поспелов высказался о проходе своей команды в 1/8 финала Кубка Украины.

По словам Поспелова, коллектив Юрия Калитвинцева не собирается останавливаться на достигнутом.

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"Замечательная, тяжелая, мужская игра получилась. Хороший соперник, умеет контролировать мяч и в целом демонстрирует очень хороший футбол. Было непросто, но счет все же 0:2 в нашу пользу. Ребята из U19 хорошо сыграли на левом и правом фланге обороны, поэтому, думаю, претензий ни к кому не может быть.

Для нас так же стоит задача и цель - выиграть Кубок. Эта задача также стоит на сезон, поэтому это точно не второстепенный для нас турнир", - сказал Поспелов.

Отметим, что в 1/16 Кубка Украины Полесье обыграл Агробизнес со счетом 2:0

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