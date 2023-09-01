Ливерпуль усилится талантливым полузащитником

Ливерпуль усилит еще одним приобретением линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" согласовали все детали трансфера Раяна Гравенберха из мюнхенской Баварии. Сумма трансфера 40 млн евро + 5 млн евро бонусами.

Гравенберх уже подписал с мерсисайдцами контракт. Соглашение будет действительно до 2028 года, финансовые детали неизвестны.

Отметим, что Гравенберх переходил в Баварию из Аякса минувшим летом в статусе одного из самых талантливых игроков поколения, но закрепиться в стане мюнхенцев не сумел.

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