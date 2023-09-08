Трио игроков сборной Англии вернулось к тренировкам накануне матча против Украины

Один из них отличался забитым голом в прошлом поединке.

Сборная Англии имеет повод для радости перед поединком с Украиной.

Как стало известно по кадрам с открытой тренировки "трех львов", три футболиста национальной команды вернулись к занятиям в общей группе.

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Речь идет о центрбэке Челси Леви Колвилле, форварде Ньюкасла Каллуме Уилсоне и вингер Арсенала Букайо Сака.

Отметим, что Сака уже отличался забитым голом в ворота Украины в самом первом матче отбора на Евро-2024, когда коллектив Гарета Саутгейта победил со счётом 2:0.

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