Украина - Англия: онлайн-трансляция пресс-конференций Реброва и Саутгейта

Главные тренеры украинской и английской сборных пообщаются с прессой накануне матча отбора к Евро-2024.

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024.

Накануне поединка в пятницу, 8 сентября, главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.

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Начало мероприятия - в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Также 8 сентября состоится пресс-конференция главного тренера английской сборной Гарета Саутгейта. Начало - в 20:30 по Киеву.

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Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Англии

Напомним, что матч квалификации Евро-2024 Украина - Англия будет сыгран на Тарчиньски Арена в польском Вроцлаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Англия.

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