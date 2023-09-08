Украина - Англия: онлайн-трансляция пресс-конференций Реброва и Саутгейта
В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024.
Накануне поединка в пятницу, 8 сентября, главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.
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Начало мероприятия - в 18:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины
Также 8 сентября состоится пресс-конференция главного тренера английской сборной Гарета Саутгейта. Начало - в 20:30 по Киеву.
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Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Англии
Напомним, что матч квалификации Евро-2024 Украина - Англия будет сыгран на Тарчиньски Арена в польском Вроцлаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Англия.
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