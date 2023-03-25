Англия - Украина: составы сборных

Уже завтра, 26 марта, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проведет крайне важный матч отбора на ЧЕ-2024.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча, а пока мы предлагаем вам ознакомиться с кадровым ресурсом обеих команд и поррасуждать о том, кто же выйдет в старте.

Состав сборной Украины

Изначально Руслан Ротань наделся на то, что сможет рассчитывать на Ефима Коноплю и Илью Забарного, однако, защитник Шахтера сообщил, что хочет залечить старое повреждение, а центрбэк Борнмута и вовсе не играл уже очень давно и не успел восстановиться к матчу против Англии. Место этих игроков в сборной заняли Денис Мирошниченко из Александрии и Денис Попов из Динамо.

Также были вопросы касаемо Андрея Ярмоленко, приехавшего в сборную не полностью здоровым, а также Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова, которые заболели уже в расположении "сине-желтых", однако исходя из последних новостей, все трое полностью готовы к матчу.

Исходя из описанного заявка сборной Украины на матч с Англией выглядит так:

Вратари : Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Андрей Лунин (Реал, Испания), Никита Шевченко (Александрия)

: Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Андрей Лунин (Реал, Испания), Никита Шевченко (Александрия) Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба - Динамо Киев), Николай Матвиенко (Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англія), Эдуард Соболь (Страсбур, Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - Днепр-1), Денис Мирошниченко (Александрия).

Александр Караваев, Денис Попов (оба - Динамо Киев), Николай Матвиенко (Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англія), Эдуард Соболь (Страсбур, Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - Днепр-1), Денис Мирошниченко (Александрия). Полузащитники : Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - Динамо Киев), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Олимпик Марсель, Франция), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Евгений Коноплянка, Краковия, Польша).

: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - Динамо Киев), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Олимпик Марсель, Франция), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Евгений Коноплянка, Краковия, Польша). Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1).

Состав сборной Англии

Гарету Саутгейту больше повезло со здоровьем игроков, на которых он рассчитывал. Из травм ключевых игроков, пожалуй, только Маркус Рэшфорд, находящийся в потрясающей форме сейчас. Также вылетели Мейсон Маунт и Ник Поуп, но первый проводит достаточно невзрачный сезон, а второму Саутгейт предпочитает Джордана Пикфорда.

Довызван был лишь Фрейзер Форстер вместо Поупа, но и тот, что называется "для количества".

Также стоит отметить, что с Украиной не сыграют Люк Шоу и Рис Джеймс. Все из-за того, что "три льва" уже сыграли один матч отбора, и Шоу получил там красную, а Джеймс травмировался прямо перед матчем. Поэтому заявка Англии на матч с Украиной приобретает такой вид:

Вратари : Ник Поуп (Ньюкасл, Англия), Джордан Пикфорд (Эвертон, Англия), Аарон Рамсдейл (Арсенал, Англия)

: Ник Поуп (Ньюкасл, Англия), Джордан Пикфорд (Эвертон, Англия), Аарон Рамсдейл (Арсенал, Англия) Защитники : Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба - Челси, Англия), Кайл Уокер, Джон Стоунз (оба - Манчестер Сити, Англия), Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед, Англия), Киран Триппьер (Ньюкасл, Англия), Эрик Дайер (Тоттенхэм, Англия), Марк Геи (Кристал Пэлас, Англия)

: Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба - Челси, Англия), Кайл Уокер, Джон Стоунз (оба - Манчестер Сити, Англия), Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед, Англия), Киран Триппьер (Ньюкасл, Англия), Эрик Дайер (Тоттенхэм, Англия), Марк Геи (Кристал Пэлас, Англия) Полузащитники : Конор Галлахер, Мейсон Маунт (оба - Челси, Англия), Джордан Хендерсон (Ливерпуль, Англия), Келвин Филиппс (Манчестер Сити, Англия), Деклан Райс (Вест Хэм, Англия), Джеймс Мэдисон (Лестер, Англия), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд, Германия)

: Конор Галлахер, Мейсон Маунт (оба - Челси, Англия), Джордан Хендерсон (Ливерпуль, Англия), Келвин Филиппс (Манчестер Сити, Англия), Деклан Райс (Вест Хэм, Англия), Джеймс Мэдисон (Лестер, Англия), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд, Германия) Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба - Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал, Англия), Иван Тоуни (Брентфорд, Англия), Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед, Англия), Харри Кейн (Тоттенхэм, Англия).

Ориентировочные составы на матч Англия - Украина

Хоть коллектив Гарета Саутгейта и хозяева, но мы все же начнем с нашей сборной, ведь здесь больше пространства для фантазии.

Неготовность Ильи Забарного сыграть в предстоящем поединке заставляет задуматься о позиции правого центрального защитника. Если бы Ротань вызвал Валерия Бондаря, то наверное вопросов бы не было, однако выбор между Сватком и Поповым кажется плюс-минус равноценным. В пользу Попова говорит лишь немного больший опыт, который безусловно важен в таком матче, поэтому доверимся ему.

Если бы это был матч против аутсайдера группы, то можно было бы еще придаться экспериментам, выпустив Миколенко левым центральным, Матвиенко правым центрбэком, а на позицию левого защитника поставить Александра Зинченко, но сейчас не время непроверенных идей.

Другой позицией под вопросом остается центральный нападающий. Роман Яремчук испытывает игровые проблемы в то время, как Артем Довбик проблемы со здоровьем, поэтому выбрать кого-то из них сложно. Также на пресс-конференции Ротань отметил, что на этой позиции мог бы сыграть Михаил Мудрик, но учитывая то, что наставник "сине-желтых", судя по всему, не стал пробовать его там в матче с Брентфордом мы возвращаемся к тому, что экспериментировать в таких играх не стоит.

Украина: Лунин - Караваев, Матвиенко, Попов, Миколенко - Степаненко, Зинченко, Малиновский -Цыганков, Яремчук, Мудрик .

С Англией все гораздо проще, особенно учитывая то, что мы уже стали свидетелями матча против Италии и знаем, кто в нем сыграл.

Вероятнее всего, Саутгейт не станет проводить большую ротацию, недооценивая "сине-желтых". Возможно, специалист сменит 3-4 игроков с учетом вынужденной замены Шоу, но не более.

Англия: Пикфорд - Триппьер, Магуайр, Стоунс, Чилуэлл - Хендерсон, Райс, Беллингем - Сака, Кейн, Фоден.

Напомним, что ранее ISPORT вспомнил лучший матч Украины против Англии.