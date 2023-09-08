Лидер сборной Испании высказался о скандале с главой местного футбола

Родри признал, что это довольно неприятная ситуация.

Футболист мужской сборной Испании Родри высказался о скандале, который породил глава местной федерации футбола Луис Рубиалес, поцеловав футболистку женской национальной команды.

По словам хавбека, они с командой обсуждали, случившееся и пришли к мнению, что это весьма неприятный эпизод.

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"Первое, что мы сделали, - собрались вместе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и ответственность за самовыражение мужской команды.

Тренер дал свои объяснения. Это неприятная ситуация, в которой оказались мы все, включая тренера", - заявил Родри.

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