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Лидер сборной Испании высказался о скандале с главой местного футбола

Родри признал, что это довольно неприятная ситуация.
Сегодня, 12:51
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Футболист мужской сборной Испании Родри высказался о скандале, который породил глава местной федерации футбола Луис Рубиалес, поцеловав футболистку женской национальной команды.

По словам хавбека, они с командой обсуждали, случившееся и пришли к мнению, что это весьма неприятный эпизод. 

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"Первое, что мы сделали, - собрались вместе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и ответственность за самовыражение мужской команды.

Тренер дал свои объяснения. Это неприятная ситуация, в которой оказались мы все, включая тренера", - заявил Родри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания Родри

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