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Футбол

В Сети появилось видео, где футболистки сборной Испании, шутя обсуждают поцелуй Рубиалеса

Функционер уже отправил его в ФИФА.
Сегодня, 15:39
Луис Рубиалес / Getty Images
Луис Рубиалес / Getty Images

Испанский журналист Альвисе Перес опубликовал видео из автобуса с женской сборной Испании после инцидента с Рубиалесом.

На видео видно, что девушки смеются и шутят по поводу скандального поцелуя, а сама Эрмосо весело фотографируется с мемами об этом.

Более того, в конце видео в автобус приходит Рубиалес, и футболистки просят его о поцелуе. На что функционер ответил, что стесняется.

Стоит отметить, что видео уже попало к Рубиалесу, который отправил его в ФИФА в качестве аргумента своей правоты.

Ранее также сообщалось, что из-за скандала может лишиться своей должности и главный тренер женской сборной Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Рубиалес

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