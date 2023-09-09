На матче Украина - Англия ожидается аншлаг

На арене во Вроцлаве будут полные трибуны.

Через считанные часы начнется поединок Украина - Англия, который пройдет в польском Вроцлаве.

Ожидается, что Тарчински-Арена будет заполнена на 100%. По данным УАФ, было приобретено 46 тысяч билетов.

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Отметим, что это уже второй поединок между Украиной и Англией в рамках текущего отбора на ЧЕ-2024. На Уэмбли "желто-голубые" проиграли со счетом 2:0.

Стартовый свисток прозвучит сегодня, 9 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

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