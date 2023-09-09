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Саутгейт: Сегодня у Англии не все удалось в атаке

Наставник "трех львов" остался не очень доволен игрой своих подопечных.
Сегодня, 22:05
Гарет Саутгейт / UEFA.COM
Гарет Саутгейт / UEFA.COM

В рамках поединка квалификации на чемпионат Европы сборная Украины встретилась с Англией и сыграла вничью 1:1.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт подвел итоги матча против нашей национальной команды.

Английский специалист заявил,что он не до конца доволен игрой своих подопечных в атаке.

"Очень тяжелый матч. Можно было почувствовать атмосферу, уникальное событие.

Мы контролировали игру, мы в значительной степени успокоили эту атмосферу, контролируя игру. Мы создали недостаточно моментов. Если это так, то мы должны быть уверены, что не проиграем игру. Поэтому очень важно хорошо сыграть сзади и заработать очко с точки зрения квалификации.

Когда у вас столько контроля мяча, вы хотите создать больше моментов, но игра в атаке сегодня не удалась.

Нужно было сохранять спокойствие. После забитого гола мы контролировали игру, и я думал, что если кто-то и выиграет, то это будем мы, но мы не создали достаточно моментов для этого.

Уокер закрывал очень быстрого вингера, хорошо использовал мяч и продемонстрировал великолепное хладнокровие во время гола. Он очень важный игрок для нашей команды", - сказал Саутгейт в комментарии для английского Channel 4.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия Гарет Саутгейт

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