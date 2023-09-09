Украина - Англия: видео голов матча квалификации ЧЕ-2024 09.09.2023

На футбольном поле в Польше встретились две лучшие команды группы С отбора Евро-2024.

В субботу, 9 сентября, в польском Вроцлаве в рамках пятого тура группового этапа отбора чемпионата Европы-2024 встретились сборные Украины и Англии.

В середине первого тайма "желто-синие" сумели выйти вперед: Ефим Конопля прострелил на 11-метровую отметку, куда набегал Александр Зинченко. Игрок лондонского Арсенала в касание нанес результативный удар.

Видео гола Александра Зинченко:

Но, к сожалению, еще до перерыва англичане сумели отыграться. Харри Кейн спустился к центру поля, откуда забросил вперед на Кайла Уокера. Защитник принял мяч и с близкого расстояния переиграл Георгия Бущана.

Видео гола Кайла Уокера:

Напомним, что на ISPORT можно следить за событиями матча благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Источник: MEGOGO.

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