Зинченко - лучший футболист Украины в матче против Англии по версии WhoScored и SofaScore

Украинец стал автором забитого гола и закономерно получил лучшие отзывы.

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 Украина во Вроцлаве неожиданно удержала ничью со счетом 1:1 против Англии.

Порталы WhoScored и SofaScore традиционно выставили оценки по итогам поединка.

Лучшим в составе "желто-голубых" по версии обоих статистических сайтов стал хавбек Александр Зинченко. Помимо забитого мяча на его счету 78% успешных передач и 1 отбор.

SofaScore поставили украинцу оценку 7,2. Среди игроков обоих команд лучше только Кайл Уокер (7,3) и Харри Кейн (7,6). Whoscored оценил игру Александра в 6,9 баллов. Лучше только Джуд Беллингем (7,1) и уже упомянутые Кейн (7,1) с Уокером (7,2)

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