Украина - Англия: обзор и результат матча 09.09.2023

"Желто-голубые" имели шанс и на победу, но наверняка готовы смириться и с этим результатом.

В рамках матча отбора на чемпионат Европы-2024 Украина играет с Англией.

Коллективу Сергея Реброва пришлось очень тяжело в первые минуты поединка. Была ярко выраженная игра вторым номером, но позже ситуация выравнялась.

"Желто-голубые" нашли свой момент. Все началось с того, что Тарас Степаненко отобрал мяч в центре поля и отпасовал на Виктора Цыганкова, вингер подождал врывание Ефима Конопли и отдал передачу ему, а защитник "выкатил" под удар Александру Зинченко, который стал автором гола.

фото УАФ

Позже, к сожалению, "три льва" все же сравняли счет. В результате затяжной атаки Харри Кейн, оттянувшийся в глубину, отдал длинную диагональ на Кайла Уокера, который отметился первым голом за национальную команду.

Второй тайм прошел по схожему сценарию. Англия провела достаточно серьезную стартоую навалу, в ходе которой могла претендовать на пенальти, но рефери поединка не заметил игру рукой у Сергея Кривцова, вышедшего после перерыва.

В середине второй 45-минутки Украина смогла провести пару контратак, но ни одна из них, к сожалению, не дошла до удара в створ, а в концовке Англия снова вернула себе инициативу.

В последние мгновения матча у англичан не было по-настоящему голевых моментов и ничью коллектив Сергея Реброва все же смог отстоять.

Статистика матча Украина - Англия

Украина - Англия 1:1

Голы: Зинченко, 26 - Уокер, 41

Удары: 2 - 12

Удары в створ: 1 - 6

xG: 0.80 - 1.44

Владение мячом: 35% - 65%

Украина: Бущан — Конопля, Забарный, Матвиенко (Кривцов, 46), Миколенко — Зинченко (Буяльский, 76), Судаков (Сидорчук, 65), Степаненко — Цыганков, Яремчук (Довбык, 64), Мудрик (Назарина, 90)

Англия: Пикфорд — Уокер, Гей, Магвайр, Чилвелл — Беллингем (Рашфорд, 66), Гендерсон, Райс — Сака (Галлагер, 87), Кейн, Мэддисон (Фоден, 65).

Предупреждения: Степаненко, Яремчук – Мэддисон, Магвайр

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