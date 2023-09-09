iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украина - Англия: обзор и результат матча 09.09.2023

"Желто-голубые" имели шанс и на победу, но наверняка готовы смириться и с этим результатом.
Сегодня, 20:51
Украина - Англия, УАФ
Украина - Англия, УАФ

В рамках матча отбора на чемпионат Европы-2024 Украина играет с Англией.

Коллективу Сергея Реброва пришлось очень тяжело в первые минуты поединка. Была ярко выраженная игра вторым номером, но позже ситуация выравнялась.

"Желто-голубые" нашли свой момент. Все началось с того, что Тарас Степаненко отобрал мяч в центре поля и отпасовал на Виктора Цыганкова, вингер подождал врывание Ефима Конопли и отдал передачу ему, а защитник "выкатил" под удар Александру Зинченко, который стал автором гола.

фото УАФ
фото УАФ

Позже, к сожалению, "три льва" все же сравняли счет. В результате затяжной атаки Харри Кейн, оттянувшийся в глубину, отдал длинную диагональ на Кайла Уокера, который отметился первым голом за национальную команду.

Второй тайм прошел по схожему сценарию. Англия провела достаточно серьезную стартоую навалу, в ходе которой могла претендовать на пенальти, но рефери поединка не заметил игру рукой у Сергея Кривцова, вышедшего после перерыва.

В середине второй 45-минутки Украина смогла провести пару контратак, но ни одна из них, к сожалению, не дошла до удара в створ, а в концовке Англия снова вернула себе инициативу.

В последние мгновения матча у англичан не было по-настоящему голевых моментов и ничью коллектив Сергея Реброва все же смог отстоять.

Статистика матча Украина - Англия

Украина - Англия 1:1
Голы: Зинченко, 26 - Уокер, 41

  • Удары: 2 - 12
  • Удары в створ: 1 - 6
  • xG: 0.80 - 1.44
  • Владение мячом: 35% - 65%

Украина: Бущан — Конопля, Забарный, Матвиенко (Кривцов, 46), Миколенко — Зинченко (Буяльский, 76), Судаков (Сидорчук, 65), Степаненко — Цыганков, Яремчук (Довбык, 64), Мудрик (Назарина, 90)

Англия: Пикфорд — Уокер, Гей, Магвайр, Чилвелл — Беллингем (Рашфорд, 66), Гендерсон, Райс — Сака (Галлагер, 87), Кейн, Мэддисон (Фоден, 65).

Предупреждения: Степаненко, Яремчук – Мэддисон, Магвайр

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия

Статьи по теме

Назарина дебютировал за сборную Украины в матче с Англией Назарина дебютировал за сборную Украины в матче с Англией
Зинченко - лучший футболист Украины в матче против Англии по версии WhoScored и SofaScore Зинченко - лучший футболист Украины в матче против Англии по версии WhoScored и SofaScore
Уокер стал вторым самым старым автором дебютного гола в истории сборной Англии Уокер стал вторым самым старым автором дебютного гола в истории сборной Англии
Арсенал намерен подписать новый контракт с лидером полузащиты Арсенал намерен подписать новый контракт с лидером полузащиты
Помочь журналистам

Видео

Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия
Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Евро-202421:24
Назарина дебютировал за сборную Украины в матче с Англией
Футбол21:21
Зинченко - лучший футболист Украины в матче против Англии по версии WhoScored и SofaScore
Европа21:18
Арсенал намерен подписать новый контракт с лидером полузащиты
Формула 121:04
Хорнер: Не вижу себя в другой команде - я предан Ред Булл
Европа20:51
Украина cмогла удержать ничью с Англией
Футбол20:31
Уокер стал вторым самым старым автором дебютного гола в истории сборной Англии
Евро-202420:30
Украина - Англия: видео голов матча квалификации ЧЕ-2024
Киберспорт20:27
ESL Pro League Season 18: Monte играют с Heroic
Лига Чемпионов20:13
Ворскла разгромила Осиек во втором раунде квалификации женской Лиги чемпионов
Европа19:51
Один из самых дорогостоящих игроков в истории Арсенала переезжает бесплатно в Турцию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK