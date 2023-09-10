Мы не заслужили победу: Обзор британской прессы после матча Англия - Украина

В рамках отбора на ЧЕ-2024 Украина сыграла с Англией и достаточно неожиданно добыла ничью со счетом 1:1.

ISPORT представляет вашему вниманию подборку цитат из британских медиа о матче, том, что его окружало и об игре отдельных футболистов.

Обзор английских СМИ после матча Украина - Англия

Бравурное выступление Украины

Daily Mail

Данное издание в своем материале сделало акцент как раз не на матче, а на том, что окружает нашу страну.

"Можно утверждать, что здесь, в Польше, в игре с Украиной, Англия забуксовала, что был сделан шаг назад по сравнению с тем ловким, стильным футболом, в который она играла в Катаре и после него. Можно анализировать это выступление и размышлять о том, почему команда, состоящая из одних из лучших молодых игроков мирового футбола, так и не смогла добиться своего. Можно было бы пресечь все разговоры о победе на Евро и сказать, что, играя так, они ее точно не одержат.

Но это было бы почти упущением, и не только потому, что квалификация Англии на Евро-2024 более или менее гарантирована победами над Италией и той же Украиной. Нет, дело в том, что оказаться в субботу вечером во Вроцлаве, на юге Польши, более чем в трехстах милях от границы, где война - это ежедневный акт упорства и веры, означало присутствовать на митинге нации, которая в экзистенциальной борьбе отстаивает принципы демократии, основанной на правилах.

Это было бравурное выступление Украины, которое было встречено радостным ликованием после финального свистка. Это был одновременно и момент эскапизма, и акт неповиновения, когда национальная команда находится здесь и играет так хорошо, демонстрируя всему миру тот факт, что Украина существует, продолжает бороться и может процветать".

Daily Mail

Средняя игра Англии и Хендерсон делает позолоченную Англию в середине поля слабее

The Guardian

Одна из самых авторитетных газет Великобритании, имеющая также и электронную версию, не уделила много внимания этому матчу, выпустив лишь что-то больше похожее на отчет об игре и отдельную статью с критикой Джордана Хендерсона.

"Кайл Уокер, безусловно, не торопился с результатами. Спустя 12 лет после своего дебюта в сборной Англии и по случаю своего 77-го выхода на поле правый защитник Манчестер Сити наконец-то забил за свою страну. И это было очень важно: его классный удар перед перерывом сравнял шансы после гола Александра Зинченко, открывшего счет в матче с Украиной, и Англия вернулась домой, получив в итоге 6/10".

The Guardian

"В преддверии отборочного матча во Вроцлаве много внимания уделялось выбору Джордана Хендерсона. В основном это касалось саморекламы Хендерсона как защитника обездоленных, а также его последующей работы в качестве пропагандиста в пропагандистской машине Саудовской Аравии.

Хендерсона, конечно же, очерняли, высмеивали и осуждали за его нелепые попытки самооправдания. Не последнюю роль в этом сыграло притворство фантазера о том, что он является неким праведным "спящим агентом", который меняет сознание людей, отказываясь от своих принципов при первой же возможности получить деньги. Ага. Этого достаточно.

Через двадцать минут после начала этого напряженного, клаустрофобного выступления сборной Англии во Вроцлаве, сдерживаемой энергии и подавляемой прыти, появилось четкое напоминание о проблемах с выбором Хендерсона на поле.

В первую очередь, и это совершенно футбольный вопрос: как долго еще Саутгейт, мастер осторожности, будет выбирать его? Не в последнюю очередь потому, что полузащита действительно должна быть сильной стороной сборной Англии, а не энергичным компромиссом?".

Магии Мудрика не существует

Mirror

Журналисты данного медиа выделили для себя шесть главных итогов прошедшего матча и именно так был озаглавлен один из них, а вот его полный текст:

"Вингер Челси Михаил Мудрик с удовольствием заставил бы замолчать некоторых критиков, когда его страна встречалась с Англией, но, к сожалению, это было еще одно выступление, которое мало вдохновило тех, кто надеется, что он оправдает свою цену в 88 млн. фунтов стерлингов. Не сумев создать ни одного шанса, не выполнив ни одной из двух попыток дриблинга и коснувшись мяча всего 19 раз, он провел ночь, которую нужно забыть".

Mirror

Беды Мудрика

Sky Sports

На персоне Мудрика остановился и английский телеканал, отметив, что он не оправдал ожиданий.

"Играя на левом фланге против Волкера, все много ожидали от Михаила, но в основном он эту борьбу проигрывал опытному защитнику.

Незадолго до своей замены, Михаил имел возможность для контратаки, но, казалось, запаниковал, когда понял, что Уокер приближается к нему, а затем упал и попросил замену.

Вот еще одно доказательство того, что молодой человек, на которого возлагают большие надежды, борется с бременем ожиданий".

Sky Sports

Самый разочаровующий перформанс Англии за последний год

The Sun

Представители этого таблоида остались не в восторге от игры подопечных Гарета Саутгейта.

"Это было самое неудачное выступление сборной Англии со времен ничьей с США на групповом этапе чемпионата мира, так как она потеряла свой 100-процентный результат в этой отборочной кампании.

Несмотря на то, что в составе команды Саутгейта было много атакующих игроков, ей не хватило привычной динамики, и она не смогла создать достаточного количества моментов, несмотря на то, что доминировала в игре на стадионе Тарчински-Арена в польском городе на территории сборной Украины.

Страстная толпа украинских болельщиков, изгнанных со своей разрушенной войной родины, поддерживала команду Сергея Реброва, которая стойко оборонялась и была опасна в контратаках".

The Sun

Единство Украины стало настоящей звездой на шоу во Вроцлаве

BBC

Телеканал отмечает, что этот поединок был чем-то большим, чем просто борьбой на футбольном поле в течении 90 минут.

"В целом, и Украина, и Англия будут довольны набранным очком, поскольку теплый вечер во Вроцлаве был выше спортивных соображений и квалификации в Германию следующим летом.

Украинские болельщики собрались на стадионе в 950 километрах от столицы страны Киева, прибывая тысячами за несколько часов до начала матча, чтобы придать отборочному матчу по-настоящему "домашний" вид, даже если он проходил на чужой территории.

За час до начала матча они были приведены в шумное неистовство восторженными возгласами диктора на поле, а на стадионе появились баннеры с лозунгами: "Войны не прекращаются. Войны выигрываются" и "Армия героев".

Украинские футболисты вышли на поле, укутавшись в свой национальный флаг, и многие болельщики были близки к слезам во время исполнения гимна страны.

С началом игры громкость звука становилась оглушительной каждый раз, когда Украина проникала на половину поля Англии, но вышла на новый уровень, когда Зинченко вывел ее вперед на 26-й минуте"

BBC

Отметим, что уже через два дня на коллектив Сергея Реброва ожидает не менее, а возможно и более важный матч против Италии в Милане на стадионе Сан-Сиро, где "желто-голубые" получат возможность закрепить свой неожиданный успех и значительно улучшить шансы на попадание на Евро-2024.

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