Трубин не отвратил голасо Ямаля в Лиге чемпионов

17-летний Ламин Ямаль продуктивно провел первый тайм ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Юный вингер Барселоны отдал результативную передачу на Рафинью и забил лиссабонской Бенфике сам.

Ямаль оформил гол на 27-й минуте. Он подхватил мяч у боковой линии, ушел в сторону от соперника и оказался у линии штрафной. Оттуда чемпион Европы решил бить и роскошным выстрелом дугой не оставил шансов Анатолию Трубину.

Барса завершила первый тайм в свою пользу (3:1) благодаря дублю Рафиньи. В составе "орлов" отличился Николас Отаменди. Первый поединок завершился минимальной победой каталонцев.

К слову, ранее Флик внес Рафинью в список претендентов на Золотой мяч-2025.

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