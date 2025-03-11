Барселона - Бенфика: Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 11.03.2025

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона встретилась с Бенфикой

На старте поединка каталонцы вышли вперед благодаря голу Рафиньи с невероятного ассиста Ламина Ямаля. Впрочем, Бенфика почти сразу сравняла усилиями Николаса Отаменди.

До перерыва Барселона успела не только выйти вперед благодаря феноменальному голу Ямаля, но и закрепить свое преимущество после того, как Рафинья оформил дубль.

После возобновления игры, ни одна из команд не забивала, поэтому, «сине-гранатовые» оформили проход в 1/4 Лиги чемпионов.

Видео голов и лучших моментов матча Барселона - Бенфика

Барселона - Бенфика 3:1

Голы: Рафинья, 11, 42, Ямаль, 27 - Отаменди, 13

xG: 2.64 - 0.74

Удары: 20 - 9

Удары в створ: 6 - 2

Барселона: Щесны - Кунде, Араухо, Мартинес, Бальде - де Йонг (Касадо, 82), Педри - Ольмо - Ямал (Фермин, 81), Левандовски (Торрес, 69), Рафинья

Бенфика: Трубин - Араужу (Регу, 85), Силва, Отаменди, Даль - Эурснес, Флорентину (Баррейру, 70), Кекчю (Белотти, 71) - Актюркоглу (Саншеш, 56), Павлидис, Шельдеруп (Амдуни, 57)

Предупреждения: Силва

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