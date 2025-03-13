Зинченко номинирован на гол дня в Лиге чемпионов
Универсал лондонского Арсенала Александр Зинченко попал в шорт-лист соискателей на гол недели в Лиге чемпионов. Звезда сборной Украины получил трех конкурентов, сообщает официальный сайт турнира.
Зинченко отметился в дебюте поединка против нидерландского ПСВ (2:2). Он получил передачу Стерлинга на пересечении второй и третьей третей поля и решил действовать сам. Украинец продвинулся к полукругу штрафной и классно уложил под штангу.
Zinchenko fizzing strike 🎯— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2025
Beier powerful finish 😮💨
Driouech chip 🤤
Asensio & Bailey link-up 🔗
Vote for your favourite 👇@Heineken | #UCLGOTD
Конкурентами Зинченко стали вингер дортмундской Боруссии Максимилиан Байер, нападающий ПСВ Куаиб Дриуш и вингер бирмингемской Астон Виллы Марко Асенсио. Во вторник приз достался форварду миланского Интера Маркусу Тюраму.
Кстати, ISPORT вспомнил украинцев с голами в Лиге чемпионов за иностранные клубы.
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