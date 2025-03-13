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Футбол

Зинченко номинирован на гол дня в Лиге чемпионов

Украинец сразится за титул автора лучшего забитого мяча ответных матчей 1/8 финала.
Сегодня, 17:29
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Универсал лондонского Арсенала Александр Зинченко попал в шорт-лист соискателей на гол недели в Лиге чемпионов. Звезда сборной Украины получил трех конкурентов, сообщает официальный сайт турнира.

Зинченко отметился в дебюте поединка против нидерландского ПСВ (2:2). Он получил передачу Стерлинга на пересечении второй и третьей третей поля и решил действовать сам. Украинец продвинулся к полукругу штрафной и классно уложил под штангу.

Конкурентами Зинченко стали вингер дортмундской Боруссии Максимилиан Байер, нападающий ПСВ Куаиб Дриуш и вингер бирмингемской Астон Виллы Марко Асенсио. Во вторник приз достался форварду миланского Интера Маркусу Тюраму.

Кстати, ISPORT вспомнил украинцев с голами в Лиге чемпионов за иностранные клубы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Александр Зинченко

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