Зинченко номинирован на гол дня в Лиге чемпионов

Универсал лондонского Арсенала Александр Зинченко попал в шорт-лист соискателей на гол недели в Лиге чемпионов. Звезда сборной Украины получил трех конкурентов, сообщает официальный сайт турнира.

Зинченко отметился в дебюте поединка против нидерландского ПСВ (2:2). Он получил передачу Стерлинга на пересечении второй и третьей третей поля и решил действовать сам. Украинец продвинулся к полукругу штрафной и классно уложил под штангу.

Zinchenko fizzing strike 🎯

Beier powerful finish 😮‍💨

Driouech chip 🤤

Asensio & Bailey link-up 🔗



Vote for your favourite 👇@Heineken | #UCLGOTD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2025

Конкурентами Зинченко стали вингер дортмундской Боруссии Максимилиан Байер, нападающий ПСВ Куаиб Дриуш и вингер бирмингемской Астон Виллы Марко Асенсио. Во вторник приз достался форварду миланского Интера Маркусу Тюраму.

Кстати, ISPORT вспомнил украинцев с голами в Лиге чемпионов за иностранные клубы.

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