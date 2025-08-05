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Футбол

"Не каждый может смотреть в завтрашний день": Тренер Динамо - о жеребьевке плей-офф отбора Лиги чемпионов

Александр Шовковский высказался о пути киевлян в квалификации главного еврокубка.
Сегодня, 08:34       Автор: Игорь Мищук
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В случае прохода кипрского Пафоса "бело-синие" встретятся на решающей стадии отбора с победителем противостояния между польским Лехом и сербской Црвена Звездой.

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Наставник киевлян отметил, что все задачи нужно решать поэтапно.

"Со своей стороны могу сказать, что готовиться надо, и главное - то, что происходит сейчас, сегодня, а также в ближайшие дни. Безусловно, нужно смотреть в будущее. Как говорится, не каждый может смотреть в завтрашний день.

Но нужно постепенно идти к своей цели. Наша цель - это первая игра с Пафосом", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, что первый номинально домашний для Динамо матч с Пафосом состоится в польском Люблине на стадионе Арена Люблин во вторник, 5 августа. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Динамо и Пафос рассудит рефери, при котором киевляне проигрывали в прошлогодней квалификации.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Шовковский

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