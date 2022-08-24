Лига чемпионов: известны 29 участников группового раунда
Во вторник, 23 августа, состоялось три матча квалификационного раунда Лиги чемпионов. По их итогам стали известны три коллектива, которые пробились в групповой раунд турнира.
Бенфика в двухматчевом противостоянии не оставила шансов киевскому Динамо, Маккаби Хайфа оказался сильнее Црвены Звезды, а Виктория Плзень вырвала место в группе у Карабаха.
Таким образом, известны уже 29 из 32 команд, которые путем жеребьевки будут разделены на 8 групп.
Англия: Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм.
Испания: Реал, Барселона, Атлетико, Севилья.
Италия: Милан, Интер, Наполи, Ювентус.
Германия: Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг, Айнтрахт Ф.
Франция: ПСЖ, Марсель.
Португалия: Порту, Спортинг, Бенфика.
Нидерланды: Аякс.
Бельгия: Брюгге.
Австрия: РБ Зальцбург.
Шотландия: Селтик.
Украина: Шахтер.
Чехия: Виктория Плзень.
Израиль: Маккаби Хайфа.
В первой корзине гарантировано будут Реал, Манчестер Сити, Милан, Бавария, ПСЖ, Порту, Аякс и Айнтрахт Ф как победитель Лиги Европы. Корзины 2, 3, 4 будут определены на основе клубного рейтинга УЕФА.
Три последних свободных места займут победители пар Динамо Загреб - Буде/Глимт, ПСВ - Рейнджерс и Трабзонспор - Копенгаген, чьи матчи пройдут в среду, 24 августа.