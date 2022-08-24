Лига чемпионов: известны 29 участников группового раунда

Еще три команды гарантировали себе участие на групповом этапе главного еврокубка.

Во вторник, 23 августа, состоялось три матча квалификационного раунда Лиги чемпионов. По их итогам стали известны три коллектива, которые пробились в групповой раунд турнира.

Бенфика в двухматчевом противостоянии не оставила шансов киевскому Динамо, Маккаби Хайфа оказался сильнее Црвены Звезды, а Виктория Плзень вырвала место в группе у Карабаха.

Таким образом, известны уже 29 из 32 команд, которые путем жеребьевки будут разделены на 8 групп.

Англия: Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм.

Испания: Реал, Барселона, Атлетико, Севилья.

Италия: Милан, Интер, Наполи, Ювентус.

Германия: Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг, Айнтрахт Ф.

Франция: ПСЖ, Марсель.

Португалия: Порту, Спортинг, Бенфика.

Нидерланды: Аякс.

Бельгия: Брюгге.

Австрия: РБ Зальцбург.

Шотландия: Селтик.

Украина: Шахтер.

Чехия: Виктория Плзень.

Израиль: Маккаби Хайфа.

В первой корзине гарантировано будут Реал, Манчестер Сити, Милан, Бавария, ПСЖ, Порту, Аякс и Айнтрахт Ф как победитель Лиги Европы. Корзины 2, 3, 4 будут определены на основе клубного рейтинга УЕФА.

Три последних свободных места займут победители пар Динамо Загреб - Буде/Глимт, ПСВ - Рейнджерс и Трабзонспор - Копенгаген, чьи матчи пройдут в среду, 24 августа.