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Еще три соперника для Шахтера: определены все корзины на жеребьевку Лиги чемпионов-2022/23

Стало известно, какие команды не смогут сыграть друг с другом в групповом этапе ЛЧ.
Сегодня, 00:36
Шары для жеребьевки / УЕФА
Шары для жеребьевки / УЕФА
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Завершились три последних матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в которых определились последние участники турнира этого года.

К сожалению, на групповой стадии главного клубного футбольного соревнования будет только один украинский клуб - донецкий Шахтер, который при жеребьевке будет в третьей корзине.

Корзины смотрятся следующим образом.

Первая корзина

Реал (Испания, действующий победитель Лиги чемпионов), Айнтрахт (Германия, действующий победитель Лиги Европы), Манчестер Сити (Англия), Милан (Италия), Бавария (Германия), Пари Сен-Жермен (Франция), Порту (Португалия), Аякс (Нидерланды)

Вторая корзина

Ливерпуль (Англия), Челси (Англия), Барселона (Испания), Ювентус (Италия), Атлетико (Испания), Севилья (Испания), Лейпциг (Германия), Тоттенхэм (Англия)

Третья корзина

Боруссия Дортмунд (Германия), Зальцбург (Австрия), Шахтер (Украина), Интер (Италия), Наполи (Италия), Спортинг (Португалия), Бенфика (Португалия), Байер (Германия)

Четвертая корзина

Марсель (Франция), Брюгге (Бельгия), Селтик (Шотландия), Виктория Пльзень (Чехия), Маккаби Хайфа (Израиль), Рейнджерс (Шотландия), Копенгаген (Дания), Динамо Загреб (Хорватия)

Жеребьевка групповой стадии пройдет уже 25 августа, начало события в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов будет доступна на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов
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