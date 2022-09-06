Ювентус - самый неудобный соперник для ПСЖ на евроарене

Французы намерены исправить это уже в ближайшей игре.

Во вторник, 6 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов. Одним из центральных вторничных матчей станет встреча ПСЖ и Ювентуса.

Судя по последним результатам команд и качеству их игры, многие отдают свое предпочтение в данном противостоянии именно действующим чемпионам Франции.

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Однако исторически так сложилось, что "старая синьора" является самым неприступным соперником для парижан. Согласно Opta, Ювентус - та команда, с которой ПСЖ чаще всего встречался в еврокубках, при этом ни разу не выиграв (2 ничьи, 6 поражений).

При этом именно в матче против туринцев французы потерпели свое самое крупное домашнее поражение на евроарене - 1:6 в январе 1997 года.