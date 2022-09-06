Ювентус та Мілан не вийдуть з групи: анонс та прогноз Ліги чемпіонів-2022/23
Справжня Ліга чемпіонів нарешті стартує. 6 вересня відбудуться перші матчі групового етапу головного єврокубкового турніру, з якими розпочнеться повноцінний новий сезон.
Кожного року фанати намагаються спрогнозувати, хто виграє турнір, чи хто вийде в плей-офф. Але завжди відбуваються якісь несподівані результати і певні команди дивують футбольних вболівальників.
ISPORT представляє анонс та прогнози експертів на Лігу чемпіонів сезону-2022/23.
Група Е
Учасники: Челсі, Мілан, Зальцбург, Динамо Загреб
В квартеті Е зіграють дві команди, які вже вигравали Лігу чемпіонів, але якщо Челсі робив це в минулому році, то Мілан мав дуже довгу серію років взагалі без участі в цьому турнірі.
Головним аутсайдером групи можна сміливо називати загребське Динамо, в якого буде дуже небагато шансів здобути багато очок і, скоріше за все, третя позиція для них буде щастям.
А ось за дві путівки в плей-офф буде вестися дуже цікава боротьба. На думку спеціалізованого порталу FiveThirtyEight у Челсі, Зальцбурга та Мілану приблизно однакові шанси на те, щоб посісти одну з двох перших позицій в таблиці, але все ж зайвим тут вони бачать італійську команду.
Розклад матчів Групи Е:
6 вересня
19:45, Динамо Загреб - Челсі
22:00, Зальцбург - Мілан
14 вересня
19:45, Мілан - Динамо Загреб
22:00, Челсі - Зальцбург
5 жовтня
19:45, Зальцбург - Динамо Загреб
22:00, Челсі - Мілан
11 жовтня
22:00, Мілан - Челсі
22:00, Динамо Загреб - Зальцбург
25 жовтня
19:45, Зальцбург - Челсі
22:00, Динамо Загреб - Мілан
2 листопада
22:00, Челсі - Динамо Загреб
22:00, Мілан - Зальцбург
Група F
Учасники: Реал Мадрид, РБ Лейпціг, Шахтар Донецьк, Селтік
Дивлячись на список команд в цій групі, відразу розумієш, що тут є явний фаворит, який повинен без проблем виходити з цієї групи, займаючи перше місце - це діючий чемпіон турніру мадридський Реал.
Для українського глядача, звичайно, це найцікавіший квартет, адже саме тут виступає донецький Шахтар. Та, чесно кажучи, мало віриться в те, що "гірники" не те що за плей-офф Ліги чемпіонів поборються, а взагалі займуть бодай третю сходинку.
Лейпціг має набагато сильніший кадровий потенціал, а Селтік останнім часом набрав таку ходу, що не позаздриш і "вершковим", які гратимуть з ними в першому турі.
Розклад матчів Групи F:
6 вересня
22:00, Селтік - Реал Мадрид
22:00, РБ Лейпціг - Шахтар Донецьк
14 вересня
19:45, Шахтар Донецьк - Селтік
22:00, Реал Мадрид - РБ Лейпціг
5 жовтня
19:45, РБ Лейпціг - Селтік
22:00, Реал Мадрид - Шахтар Донецьк
11 жовтня
22:00, Шахтар Донецьк - Реал Мадрид
22:00, Селтік - РБ Лейпціг
25 жовтня
22:00, Селтік - Шахтар Донецьк
22:00, РБ Лейпціг - Реал Мадрид
2 листопада
19:45, Реал Мадрид - Селтік
19:45, Шахтар Донецьк - РБ Лейпціг
Група G
Учасники: Манчестер Сіті, Севілья, Борусія Дортмунд, Копенгаген
Якщо в минулому квартеті мадридський Реал є головним фаворитом на вихід в плей-офф, то тут Ман Сіті є фаворитом на те, щоб зайняти першу сходинку. І не дивлячись на те, що суперники досить імениті - Севілья та дортмундська Борусія - вони не викликають думки про те, що хтось з них може відібрати в Сіті першість.
З іншого боку, так само як Сіті є фаворитом, данський Копенгаген є таким самим аутсайдером, якому буде за щастя набрати хоча б якісь очки в такій групі. Тому, вся інтрига в цій четвірці буде в тому, хто складе компанію Сіті в плей-офф - Севілья чи Борусія.
Розклад матчів Групи G:
6 вересня
18:45, Борусія Дортмунд - Копенгаген
22:00, Севілья - Манчестер Сіті
14 вересня
22:00, Манчестер Сіті - Борусія Дортмунд
22:00, Копенгаген - Севілья
5 жовтня
22:00, Манчестер Сіті - Копенгаген
22:00, Севілья - Борусія Дортмунд
11 жовтня
18:45, Копенгаген - Манчестер Сіті
22:00, Борусія Дортмунд - Севілья
25 жовтня
18:45, Севілья - Копенгаген
22:00, Борусія Дортмунд - Манчестер Сіті
2 листопада
22:00, Манчестер Сіті - Севілья
22:00, Копенгаген - Борусія Дортмунд
Група H
Учасники: ПСЖ - Ювентус, Бенфіка - Маккабі Хайфа
В цій групі неозброєним оком видніються два фаворити в лиці ПСЖ та Ювентуса, але зважаючи на нинішній стан туринців, які після затяжної домінації в Серії А наразі знаходяться в тривалому спаді, все не так однозначно.
Експерти вважають, що в португальської Бенфіки не просто є шанси вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, ці шанси в них набагато більші, ніж в "Старої сеньйори"! Ну і вже традиційно для цієї частини Ліги чемпіонів, в групі присутній і явний аутсайдер, якому для виходу в плей-офф потрібно створити якесь неймовірне диво.
Розклад матчів Групи H:
6 вересня
22:00, ПСЖ - Ювентус
22:00, Бенфіка - Маккабі Хайфа
14 вересня
22:00, Ювентус - Бенфіка
22:00, Маккабі Хайфа - ПСЖ
5 жовтня
22:00, Ювентус - Маккабі Хайфа
22:00, Бенфіка - ПСЖ
11 жовтня
18:45, Маккабі Хайфа - Ювентус
22:00, ПСЖ - Бенфіка
25 жовтня
22:00, ПСЖ - Маккабі Хайфа
22:00, Бенфіка - Ювентус
2 листопада
22:00, Ювентус - ПСЖ
22:00, Маккабі Хайфа - Бенфіка