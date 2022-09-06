iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Боруссия Дортмунд - Копенгаген 3:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Вчера, 23:21
Боруссия - Копенгаген / Getty Images
Боруссия - Копенгаген / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группы G Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд принимала Копенгаген.

В середине тайма Марко Ройс после сольного прохода открыл счет голам. Немец обыграл нескольких оппонентов и низом отправил мяч в ворота Копенгагена.

Удвоили "шмели" свое преимущество под занавес первой 45-минутки. На этот раз удачную комбинацию завершил Рафаэл Геррейру.

Во втором тайме дортмундцы продолжили доминировать на поле, владея мячом и создавая немало моментов у ворот Мэтью Райана. Старания Боруссии были вознаграждены под занавес встречи, когда Джуд Беллингем установил финальный счет 3:0.

Боруссия Дортмунд - Копенгаген 3:0

Голы: Ройс, 35, Геррейру, 42, Беллингем, 83

Боруссия Д: Майер - Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру - Роте, Вольф, Ройс, Азар (Рейна, 23), Брандт, Озджан (Джан, 66), Беллингем - Модест (Мукоко, 66).

Копенгаген: Райан - Дикс (Йелерт, 81), Хочолава (Бойлесен, 81), Вавро, Кристиансен - Фальк, Зека (Соренсен, 72), Лерагер - Классон, Корнелиус, Дарами (Харальдссон, 60).

Предупреждения: Хочолава, Лерагер.

0 0 0

Статьи по теме

Реал, потеряв Бензема из-за травмы, разгромил Селтик Реал, потеряв Бензема из-за травмы, разгромил Селтик
Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Ювентусом Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Ювентусом
Шахтер разгромил Лейпциг на выезде матче Лиги чемпионов Шахтер разгромил Лейпциг на выезде матче Лиги чемпионов
РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов
РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:03
Реал, потеряв Бензема из-за травмы, разгромил Селтик
Вчера, 23:52
Лига Чемпионов23:52
Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Ювентусом
Лига Чемпионов23:51
Шахтер разгромил Лейпциг на выезде матче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:41
РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов
НБА23:36
Филадельфия подписала Лучшего шестого игрока 2020 года
Лига Чемпионов23:21
Боруссия Дортмунд - Копенгаген 3:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:12
Зальцбург - Милан: Видео голов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:10
ПСЖ - Ювентус: видео голов
Лига Чемпионов22:51
Бензема получил травму в матче с Селтиком
Теннис22:48
US OPEN-2022 (ATP): Рууд - первый полуфиналист турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK