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Хави: Не использовали шесть-семь отличных моментов, а Бавария своего шанса не упустила

Тренер Барселоны проанализировал поражение от мюнхенцев в Лиге чемпионов.
Сегодня, 09:59
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес подвел итоги поражению со счетом 0:2 от Баварии в матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы создали шесть-семь отличных голевых моментов, но не использовали их, а Бавария своего шанса не упустила. Мы вели игру конкурентоспособно, действовали очень хорошо, и, если бы забили, матч вышел бы совершенно иным. Однако такова Лига чемпионов: надо стараться избегать таких позиционных ошибок во время угловых, после которой соперники повели со счетом 1:0.

Поражение - шаг назад, но мы по-прежнему в лидирующей группе. Мы прибыли сюда с намерением победить. Нам следует на собственных ошибках учиться дальше. Думаю, в целом мы провели хороший матч. Достаточно хороший для того, чтобы победить, а не свести его вничью", - цитирует Хави официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Бавария - Барселона (2:0).

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Бавария - Барселона 2:0 Обзор матча и видео голов
Бавария - Барселона 2:0 Обзор матча и видео голов

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