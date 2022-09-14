Хави: Не использовали шесть-семь отличных моментов, а Бавария своего шанса не упустила

Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес подвел итоги поражению со счетом 0:2 от Баварии в матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы создали шесть-семь отличных голевых моментов, но не использовали их, а Бавария своего шанса не упустила. Мы вели игру конкурентоспособно, действовали очень хорошо, и, если бы забили, матч вышел бы совершенно иным. Однако такова Лига чемпионов: надо стараться избегать таких позиционных ошибок во время угловых, после которой соперники повели со счетом 1:0.

Поражение - шаг назад, но мы по-прежнему в лидирующей группе. Мы прибыли сюда с намерением победить. Нам следует на собственных ошибках учиться дальше. Думаю, в целом мы провели хороший матч. Достаточно хороший для того, чтобы победить, а не свести его вничью", - цитирует Хави официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Бавария - Барселона (2:0).