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Бавария - Барселона 2:0 Обзор матча и видео голов

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:37
Бавария - Барселона / Getty Images
Бавария - Барселона / Getty Images
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Во вторник, 13 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария принимала Барселону.

Команды с первых минут пытались взять мяч под свой контроль, ввиду чего владение было равным, ровно как и моменты, созданные в первой половине. Небольшое преимущество было у каталонцев, однако гости не смогли конвертировать моменты хотя бы в один забитый мяч.

Во второй половине игры зрители увидели прежнюю картину, что и в первом тайме. На этот раз Бавария стала активно атаковать ворота Барселоны, но в отличие от оппонента, весьма успешно.

Сначала мюнхенцы отметились после подачи с углового. Гол забил Эрнандес, а спустя пару минут Лерой Сане удвоил преимущество хозяев.

После двух пропущенных голов Барселона сумела "проснуться", начав активно создавать моменты у ворот соперника, однако голами ни одним из них не завершился. Так матч и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Бавария - Барселона 2:0

Голы: Эрнандес, 50, Сане, 54

Бавария: Нойер - Павар (Мазрауи, 21), Эрнандес, Упамекано, Дэвис - Забитцер (Горетцка, 46), Киммих, Мюллер - Мане (Гнабри, 70), Сане (Тель, 80), Мусиала (Гравенберх, 80).

Барселона: тер Штеген - Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 70), Араухо, Алонсо - Бускетс (Кессиэ, 80), Педри, Гави (де Йонг, 61) - Левандовски, Дембеле (Фати, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 61).

Предупреждения: Забитцер, Бускетс, Киммих.

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