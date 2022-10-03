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Матч Реал - Шахтер обслужит фартовый судья для "горняков"

Донецкий клуб постарается набрать очередные баллы в Лиге чемпионов.
Сегодня, 13:55
Иван Кружляк / Getty Images
Иван Кружляк / Getty Images
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В среду, 5 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграет с Реалом.

УЕФА официально назначил на поединок бригаду арбитров из Словакии.

Главным арбитром назначен Иван Кружляк, на линиях ему будут помогать Бранислав Ханчко и Ян Позор, а роль четвертого арбитра будет выполнять Петер Кралович. За VAR будет отвечать Овидиу Хацеган из Румынии.

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Отметим, что Кружляк в прошлом отсудил три матча Шахтера, которые были для него победными. В 2016-м году Шахтер обыграл Истанбул Башакшехир (2:0), в  сезоне-2018/19 в групповом этапе Шахтер победил Хоффенхайм (3:2), а в августе 2020-го разгромил Вольфсбург (3:0).

В турнирной таблице группы Реал идет на первом месте с 6 баллами, а Шахтер занимает вторую строчку, имея четыре очка.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Реал - Шахтер.

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