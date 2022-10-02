iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Де Дзерби: Мои мысли до сих пор с Шахтером и всеми украинцами

Итальянский специалист по-прежнему думает о бывшей команде.
Сегодня, 11:20
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби высказался о ничье с Ливерпулем (3:3).

"Думаю о случившемся пару месяцев назад и о том, где я был в феврале. Был уверен, что мы сможем провести очень хороший матч против Ливерпуля.

Читайте также: Де Дзерби хочет пригласить в Брайтон полузащитника сборной Италии

Очень горжусь быть главным тренером Брайтона. Но мои мысли до сих пор с Шахтером и всеми украинцами", - сказал Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, донецкий клуб и 43-летний специалист приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества этим летом. Итальянец проработал в Шахтере чуть больше года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Роберто де Дзерби
0 0 0

Статьи по теме

Ливерпуль и Брайтон в невероятном матче не сумели выявить между собой сильнейшего Ливерпуль и Брайтон в невероятном матче не сумели выявить между собой сильнейшего
Клопп: Де Дзерби делал невероятную работу в Шахтере Клопп: Де Дзерби делал невероятную работу в Шахтере
Де Дзерби хочет пригласить в Брайтон полузащитника сборной Италии Де Дзерби хочет пригласить в Брайтон полузащитника сборной Италии
Днепр-1 - Вадуц: онлайн-трансляция матча Лиги конференций Днепр-1 - Вадуц: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Лига конференций14:15
Днепр-1 - Вадуц: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Европа13:53
Новый тренер Челси обсудит с Лукаку его будущее в клубе
Лига Европы13:40
Ренн - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа13:22
Перес назвал победителя Золотого мяча
Европа13:10
Моуринью снял забавные видеоролики с клубного автобуса, с которого наблюдал за победой Ромы над Интером
Европа12:49
Тренер ПСЖ верит, что Месси снова станет лучшим игроком в мире
Лига Чемпионов12:36
Реал - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа12:21
Хави: Левандовски – один из лучших в мире, если не лучший
Лига конференций12:10
Днепр-1 - Вадуц: где смотреть матч Лиги конференций
Европа11:50
Холанд намерен испытать свои силы во всех топ-лигах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK