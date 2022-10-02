Де Дзерби: Мои мысли до сих пор с Шахтером и всеми украинцами

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби высказался о ничье с Ливерпулем (3:3).

"Думаю о случившемся пару месяцев назад и о том, где я был в феврале. Был уверен, что мы сможем провести очень хороший матч против Ливерпуля.

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Очень горжусь быть главным тренером Брайтона. Но мои мысли до сих пор с Шахтером и всеми украинцами", - сказал Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, донецкий клуб и 43-летний специалист приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества этим летом. Итальянец проработал в Шахтере чуть больше года.