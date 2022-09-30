Де Дзерби хочет пригласить в Брайтон полузащитника сборной Италии
Новый главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби заинтересован в приглашении в команду полузащитника Ювентуса и сборной Италии Мануэля Локателли.
Итальянский специалист занялся поисками вариантов усиления коллектива, а с 24-летним футболистом он хорошо знаком по совместной работе в Сассуоло.
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Конкурентом в борьбе за полузащитника может стать лондонский Арсенал, которому также приписывают интерес к игроку, сообщает Calciomercato.
На данный момент Локателли выступает за Ювентус на правах аренды из Сассуоло. В текущем сезоне хавбек провел в составе туринцев шесть матчей во всех турнирах.
Напомним, что Роберто Де Дзерби недавно был официально представлен в качестве главного тренера Брайтона.