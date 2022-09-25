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Футбол

Брайтон может подписать Мудрика после назначения Де Дзерби на пост главного тренера

Итальянский специалист имеет шансы воссоединиться с экс-подопечным.
Сегодня, 10:31
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
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Английский Брайтон после назначения Роберто де Дзерби стал одним из претендентов на Михаила Мудрика.

Как сообщает издание Daily Express, "чайки" могут предпринять попытку приобретения украинского вингера этой зимой.

Шансы на подобный трансфер возросли после того, как итальянец стал главным тренером середняка АПЛ.

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Источник отмечает, что на футболиста претендует ряд других команд чемпионата Англии, среди которых выделяют Арсенал.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 5 матчей за Шахтер во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Брайтон Михаил Мудрик
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