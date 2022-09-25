Брайтон может подписать Мудрика после назначения Де Дзерби на пост главного тренера

Английский Брайтон после назначения Роберто де Дзерби стал одним из претендентов на Михаила Мудрика.

Как сообщает издание Daily Express, "чайки" могут предпринять попытку приобретения украинского вингера этой зимой.

Шансы на подобный трансфер возросли после того, как итальянец стал главным тренером середняка АПЛ.

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Источник отмечает, что на футболиста претендует ряд других команд чемпионата Англии, среди которых выделяют Арсенал.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 5 матчей за Шахтер во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами.