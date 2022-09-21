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"Серьезный стимул": Брайтон официально представил Де Дзерби

Итальянец провел первую пресс-конференцию во главе команды.
Сегодня, 07:23
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images
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Английский Брайтон официально представил нового главного тренера, которым стал Роберто Де Дзерби.

Итальянский специалист поделился впечатлениями от нового вызова. По словам тренера, он намерен попасть с командой в десятку лучших чемпионата Англии.

"Это большой вызов. Горд, что нахожусь в молодом и серьезном клубе с четкими идеями. Буду делать то, на что способен, полагаясь на свой опыт и знания. Я считаю, что у меня очень талантливые игроки. Брайтон похож на Сассуоло по возрасту игроков, по менталитету клуба и владельцев.

Беру команду, которая занимает четвертое место – это для меня серьезный стимул. Цель – улучшить прошлогодние результаты и остаться в топ-10. У нас достаточно сильных исполнителей, я видел много матчей АПЛ. В последнее время изучал каждого индивидуально".

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"Команда знает, что делать на поле, имеет очень четкий стиль, но я считаю, что совершенства нет. Всегда есть что улучшать. Одно дело видеть, как они играют, другое - тренировать", - приводит слова Де Дзерби TakeOneNews.

Ранее сообщалось, что бывший ассистент Шевченко будет работать с Де Дзерби в Брайтоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Брайтон Роберто де Дзерби
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