В Брайтоне прокомментировали назначение Де Дзерби

Английский Брайтон официально объявил о назначении бывшего главного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

Технический директор Брайтона Дэвид Уэйр поделился мнением о назначении итальянца. По словам функционера, в Англии впечатлены успехами специалиста в тренерской деятельности.

"Роберто продемонстрировал несомненные возможности своей работой в Италии и Украине. То, чего он достиг с Сассуолом, конечно, выделяется".

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"После своего короткого периода в Шахтере он наслаждался дальнейшим успехом, приведя клуб к успеху в Кубке Украины (Шахтер вышел в 1/4 турнира, который был прерван из-за начала войны в Украине – прим.) и возглавления турнирной таблицы чемпионата Украины до того, как война внезапно прекратила его пребывание там", – приводит слова Уэйра пресс-служба Брайтона.

В турнирной таблице АПЛ Брайтон занимает четвертое место, имея 13 очков после шести туров.