После Шахтера: Селтик впервые в сезоне проиграл в чемпионате Шотландии
В рамках восьмого тура чемпионата Шотландии Селтик отправился в гости к Сент-Миррену.
Хозяева переиграли соперника донецкого Шахтера в Лиге чемпионов со счетом 2:0.
Забитыми голами отметились Марк О'Хара и Джона Аюнга.
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Стоит сказать, что у обеих команд есть матч в запасе в чемпионате.
Таким образом, после семи сыгранных матчей Сент-Миррен идет на третьем месте, набрав 12 очок.
У подопечных Анге Постекоглу после тех же семи матчей 18 пунктов и первая строчка в турнирной таблице.
Сент-Миррен - Селтик 2:0
Голы: О'Хара, 43, Аюнга. 53.
Cелтик: Харт – Ралстон, Уэлш, Йенц, Тейлор (О'Райли, 74), Макгрегор, Муй (Хатате, 46), Тернбулл (Якумакис, 57) – Абада (Хакшабанович, 57), Фурухаси, Маэда (Жота, 46) .