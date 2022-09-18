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После Шахтера: Селтик впервые в сезоне проиграл в чемпионате Шотландии

Сент-Миррен добыл уверенную победу над "кельтами".
Сегодня, 17:10
Селтик
Селтик
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В рамках восьмого тура чемпионата Шотландии Селтик отправился в гости к Сент-Миррену.

Хозяева переиграли соперника донецкого Шахтера в Лиге чемпионов со счетом 2:0.

Забитыми голами отметились Марк О'Хара и Джона Аюнга.

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Стоит сказать, что у обеих команд есть матч в запасе в чемпионате.

Таким образом, после семи сыгранных матчей Сент-Миррен идет на третьем месте, набрав 12 очок.

У подопечных Анге Постекоглу после тех же семи матчей 18 пунктов и первая строчка в турнирной таблице.

Сент-Миррен - Селтик 2:0

Голы: О'Хара,  43, Аюнга. 53.

Cелтик: Харт – Ралстон, Уэлш, Йенц, Тейлор (О'Райли, 74), Макгрегор, Муй (Хатате, 46), Тернбулл (Якумакис, 57) – Абада (Хакшабанович, 57), Фурухаси, Маэда (Жота, 46) .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол селтик шотландия
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