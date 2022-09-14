Легенда збірної Англії та японська бригада: який він – нинішній Селтік

Уже сьогодні, 14 вересня, донецький Шахтар зіграє другий матч групового раунду Ліги чемпіонів проти шотландського Селтіка.

Останній раз "кельти" виступали на цій стадії головного євро кубку ще в 2017 році і багато що в цій команді змінилося.

Багато хто пам'ятає Селтік часів легендарних Хенріка Ларсона чи Сюнсуке Накамури, а зараз ISPORT знайомить вас з головними дійовими особами нинішньої команди "зелено-білих". Відмітимо, що команда Анге Постекоглу грає за схемою з чотирма захисниками, трьома хавбеками та трьома гравцями атакуючої лінії.

Головна зірка – воротар

№1. Джо Гарт (голкіпер) – 35 років, 75 матчів за збірну Англії

Без перебільшення, найзірковіший гравець Селтіка виступає саме на цій позиції. Легендарний футболіст Манчестер Сіті, який багато років вірою і правдою служив цьому клубу і збірній своєї країни.

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Ще в 2016 році Джо почав програвати конкуренцію і їздити по орендам. Були Торіно, Вест Гем, Бернлі та Тоттенгем, а з літа 2021 Гарт виступає саме за Селтік і є безальтернативно першим номером команди.

Стабільний захист

№88. Йосіп Юрановіч (правий захисник) – 27 років, 20 матчів за збірну Хорватії

Фланговий оборонець довго грав на Батьківщині і лише в 2020 році покинув Хайдук заради польської Легії. Отже, арена Стадіон Війська Польського, на якому відбудеться матч проти Шахтаря, йому добре знайома.

Источник: Getty Images

Минулого року Йосіп переїхав в Глазго за суму в 3 млн євро. В першому сезоні він часто грав в основі, але виступав "де знадобиться" – то зліва в захисті, то справа, то в центрі поля. В цьому сезоні він безальтернативно кращий правий захисник команди.

№20. Камерон Картер Уікерс (центр бек) – 24 роки, 10 матчів за США

Вихованець Тоттенгема народився в Англії, але на міжнародній арені представляє збірну США. Будучи ще гравцем "шпор" він поїздив по орендам в Шефілд Юнайтед, Іпсвіч, Суонсі, Сток Сіті, Лутон та Борнмут. В Селтік перейшов в 2021-у також в оренду, але цього літа його викупили за 7 млн євро.

Источник: Getty Images

Багато разів потрапляв на лаву запасних Тоттенгему, але так жодного разу і не вийшов в АПЛ, хоча пограв за "шпор" в Кубках і навіть в Лізі конференцій.

№3. Грег Тейлор (лівий захисник) – 24 роки, 7 матчів за Шотландію

В другій половині минулого сезону Тейлор довів, що може бути основним лівим захисником Селтіка (і відправив Юрановіча на правий фланг) і з тих пір нікому не віддає своє місце на полі.

Источник: Getty Images

Був свідком того, як збірна України перегравала Шотландію в плей-офф відбору на ЧС-2022. Може зіграти проти збірної в вересневих матчах.

№6. Моріц Йетц (центрбек) – 23 роки, німець

Орендований у французького Лорьяна вихованець англійського Фулгема. Якщо порівнювати з попередньою трійкою, то саме в Йетца найбільші шанси бути заміненим іншим гравцем. В парі з Картер-Уіккерсом в цьому сезоні декілька разів вже виходили інші гравці, але саме німець грав проти Реала.

Источник: Getty Images

Він – найвищий центральний захисник команди, який буде відповідати за боротьбу на другому поверсі.

№57. Стефан Велш – 22 роки, шотландець

№4. Карл Старфельд – 27 років, 5 матчів за Швецію

Источник: Getty Images

Саме ці два центральні захисники – єдині, хто виходив в основному складі в захисті Селтіка в чемпіонаті і ЛЧ, окрім вищеназваної четвірки. Але навряд чи ми побачимо їх в старті проти Шахтаря.

Варто відмітити, що Старфельд навіть не будучи основним гравцем, вже двічі забивав в цьому сезоні.

Невтомний капітан та декілька ексгравців АПЛ

№42. Каллум Макгрегор (опорний хавбек) – 29 років, 46 матчів і 2 голи за Шотландію

29-річний МакГрегор був на лідируючих позиціях в Селтіку, який грав в ЛЧ п'ять років тому, він залишається на них і зараз. Єдиний гравець, який в цьому сезоні вийшов в старті на всі матчі команди.

Источник: Getty Images

Якщо ви пам'ятаєте той матч Україна – Шотландія, що відбувся в перший день літа, то саме МакГрегор забив єдиний гол скотів в ворота Бущана.

#33. Метью О'Райлі (півзахисник) – 21 рік, грає за молодіжну Данії

Хлопець народився в Лондоні і навіть грав за юніорські збірні Англії, але згодом змінив своє футбольне громадянство. Після того, як йому не вдалося закріпитися в рідному Фулгемі, Метью вирішив спробувати себе в МК Донс і заграв так, що через рік за майже 2 млн євро перебрався в Шотландію.

Источник: Getty Images

Юний хавбек є мозком цієї команди і має на своєму рахунку вже 5 результативних передач в семи матчах.

№41. Рео Хатате (півзахисник) – 24 роки, 1 матч за Японію

Перший з японців Селтіка, про якого ми поговоримо. Він не є 100%-вим гравцем основи, зіграв лише чотири матчі в чемпіонаті, три починав в основі. Але саме Рео вийшов в старті поруч з МакГрегором та О'Райлі в матчі проти Реала.

Источник: Getty Images

Селтік для 24-річного японця – це перший європейський досвід. На Батьківщині він двічі ставав чемпіоном і вже встиг повторити це досягнення за півроку Шотландії.

№14. Девід Тернбулл (півзахисник) – 23 роки, 5 матчів за Шотландію

Головний конкурент Хатате за місце в старті. Високий хавбек, що більше зосереджений на гру в атаку. Починав сезон в основі, але згодом поступився місцем японцю.

Источник: Getty Images

Тернбул викликається в збірну, але якщо й грає, то виходить в кінцівці матчів. Шанси побачити його в матчі проти Шахтаря набагато більші, ніж проти збірної України.

№13. Аарон Муй (півзахисник) – 31 рік, 52 матчі і 8 голів за Австралію

Досвідченого хавбека і його лису голову багато хто міг запам'ятати за матчами в АПЛ В складі Гаддерсфілда чи Брайтона.

Источник: Getty Images

В солідно за футбольними мірками віці Аарон перейшов в Манчестер Сіті, але відразу був відданий в оренду Гаддерсфілду, де й зробив собі ім'я добротного гравця і заробив на контракт в Китаї. Та погравши два роки в Піднебесній, повернувся в Велику Британію, але не в Англію, а в Шотландію.

№16 Джеймс Маккарті – 31 рік, 42 матчі за Ірландію

№49 Джеймс Форрест – 31 рік, 38 матчів і 5 голів за Шотландію

Источник: Getty Images

Два ветерани, які в цьому сезоні не отримують багато часу ігрової практики. Маккарті став відомим за виступами в АПЛ в складі Вігана, а піком кар'єри стала перемога в Кубку Англії, де в фіналі "біло-сині" переграли Ман Сіті. Пізніше півзахисник 6 років грав за Евертон і на трішки заскочив в Кристал Пелас, а з минулого року представляє Селтік.

Форрест же – жива легенда клубу. Всю свою кар'єру вінгер проводить в стані "кельтів". Він також пам'ятає матчі Ліги чемпіонів п'ятирічної давності, але в цьому сезоні лише тричі вийшов на заміни.

Легіонерська атакувальна лінія

Жота (лівий вінгер) – 23 роки, португалець

Головний гравець атаки Селтіка, якому найбільше довіряє тренерський штаб. В складі чотири номінальні ліві вінгери, але саме португалець виступає на цій позиції.

Источник: Getty Images

Жота – вихованець Бенфіки, але в чемпіонаті Португалії хоч і зіграв 23 матчі, лише раз починав зі старту. А от в Селтіку хлопець розкрився, в кампанії-2022/23 на його рахунку 4 голи і 4 асисти в 7 матчах.

Дайзен Маеда (лівий/правий вінгер) – 24 роки, 7 матчів і 1 гол за Японію

Цей японський фланговий форвард декілька років тому їздив в оренду в португальський Марітімо, а на початку цього року поїхав на півроку в Селтік. "Кельтам" хлопець сподобався і вони його викупили за 1.5 млн євро.

Источник: Getty Images

Саме Маеда починав сезон, як другий вінгер в стартовому складі. Японець, як і Жота, більше любить грати зліва, але вони мінялися флангами один з одним. Але з часом його витіснив наш наступний герой, хоча проти Реала Маеда вийшов в перерві.

Ліель Абда (правий вінгер) – 20 років, 8 матчів і 1 гол за Ізраїль

Абда міг багато дізнатися про Шахтар від Манора Соломона, з яким вони складають "крила" атаки збірної Ізраїлю. За цього хлопця шотландці заплатили чималу суму – 4 млн євро Маккабі з Петах Тікви.

Источник: Getty Images

Ліель вперше вийшов в старті матчу Прем'єр-ліги в п'ятому турі і одразу зробив хет-трик в матчі проти Данді, який Селтік виграв 9:0. Далі був Рейнджерс і там Абда зробив дубль! Проти Реала гра не склалась і його змінили же в перерві. Чи вийде хлопець зі старту проти Шахтаря?

Кіого Фурухасі (вінгер/нападник) – 27 років, 15 матчів і 3 голи за Японію

Ще один японець в Селтіку. Цей мініатюрний футболіст починав свою кар'єру на лівому фланзі атаки, але згодом в Віссел Кобе з нього зробили центрального нападника і, варто сказати, що забивати цей хлопець вміє. Схоже, що саме його гра змусила керівництво клубу ретельніше вивчити японський ринок!

Источник: Getty Images

Фурухасі, як і Абда, зробив хет-трик в матчі проти Данді, а ось в поєдинку проти Рейнджерс трамувався на самому старті і вже на 5-й хвилині був замінений. Наслідки травми не дозволили зіграти в старті проти Реала, але тоді він вийшов на заміну. Цікаво, чи вийде японець проти Шахтаря?

Георгіос Якумакіс (нападник) – 27 років, 11 матчів і 2 голи за Грецію

Якщо ж Фурухасі не зможе зіграти всі 90 хвилин (варто сказати, що японця міняли в кожному матчі сезону), то в старті вийде вже справжній форвард.185-сантиметровий Якумакіс вже має три забиті голи в сезоні (і це він лише двічі зіграв більше 75 хвилин).

Источник: Getty Images

Георгіос грає в Селтіку вже другий сезон, сюди він перейшов з ВВВ-Венло за 2,5 млн євро. До цього грав декількох клуба Греції, а також завітав в оренду в польський Горнік.

Головний тренер з японським слідом

Ангелос Постекоглу - 57 років, Австралія

Майбутній тренер народився в Афінах, але вже в 5 років разом з батьками переїхав в Мельбурн, де й отримав футбольну освіту. В якості гравця виступав за рідний Саут Мельбурн, з яким двічі ставав чемпіоном країни.

В цьому ж клубі розпочав тренерську кар'єру. Далі тренував молодіжну збірну Австралії, а в 2008 році ненадовго заскочив в Грецію. Швидко повернувся в Австрлію, тренував декілька клубів і національну збірну країни (програв всі матчі на ЧС-2014, потім виграв Кубок Азії-2015, а після кваліфікації на ЧС-2018 покинув команду).

В 2018 починається історія Постекоглу в Японії, там він три роки тренував Йокогаму і навіть робив її чемпіоном та привернув увагу Селтіка. Саме під керівництвом цього наставника "кельти" повернули собі чемпіонський титул минулого року.

На ISPORT буде доступною текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар - Селтік, яка стартує о 19:40 за київським часом.

Василь Войтюк