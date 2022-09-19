Бывший ассистент Шевченко будет работать с Де Дзерби в Брайтоне

Андреа Мальдера будет помогать соотечественнику в Англии.

Бывший главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби возглавил Брайтон, заменив Грэма Поттера, который ушел в Челси.

Вместе с итальянским специалистом будет работать Андреа Мальдера.

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Наставник войдет в тренерский штаб Брайтона, об этом он сообщил сам в Instagram.

Напомним, Мальдера работал с Шевченко в тренерском штабе сборной Украины, после чего украинец ненадолго возглавил Дженоа, а Мальдера оставался без работы.