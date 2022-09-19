Бывший ассистент Шевченко будет работать с Де Дзерби в Брайтоне
Андреа Мальдера будет помогать соотечественнику в Англии.
Бывший главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби возглавил Брайтон, заменив Грэма Поттера, который ушел в Челси.
Вместе с итальянским специалистом будет работать Андреа Мальдера.
Читай также: В Брайтоне прокомментировали назначение Де Дзерби
Наставник войдет в тренерский штаб Брайтона, об этом он сообщил сам в Instagram.
Напомним, Мальдера работал с Шевченко в тренерском штабе сборной Украины, после чего украинец ненадолго возглавил Дженоа, а Мальдера оставался без работы.