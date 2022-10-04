Шахтер огласил заявку на матч с Реалом в Лиге чемпионов

В среду, 5 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на своем поле примет Шахтер.

В преддверии поединка донецкий Шахтер прибыл в Мадрид на поединок.

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Главный тренер команды Игор Йовичевич огласил заявку Шахтера на матч. Всего в список попало 27 футболистов.

Голкиперы: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин;

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик;

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськив, Джурасек; Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.