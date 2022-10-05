Йовичевич: Гордость вернуться на Сантьяго Бернабеу, но сердцем и душой я принадлежу Шахтеру

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с Реалом в рамках Лиге чемпионов.

По словам специалиста, команда верит, что способна достичь результата в поединке.

"Абсолютно хорошее настроение у команды. Мы готовы к завтрашнему матчу. Минувшая игра чемпионата добавила нам и уверенности, и хороших эмоций, чтобы ехать в Мадрид на такой ответственный поединок Лиги чемпионов с лучшим клубом в мире. В футболе все возможно, и мы надеемся на свой шанс завтра в Лиге чемпионов".

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Наставник заявил, что Шахтер делает все на поле, чтобы славно представлять Украину.

"Мы все осознаем то, какая ответственность на нас в такой ситуации, понимаем, что представляем Украину в мире. С самого начала военного вторжения я понимал всю сложность положения в стране. Но Шахтер – это важная команда, особенно на востоке Украины, как Реал (Мадрид) в Испании. И каждый день, разговаривая с футболистами, преодолевая препятствия, мы понимаем, что мы не только игроки, но и люди – у каждого из нас есть семьи, друзья, поэтому все мы переживаем и ищем силы. Мы внимательно следим за тем, как продвигаются Вооруженные силы Украины, и стремимся соответствовать им: глядя на то, как сражается наша армия, мы тоже стараемся биться на поле и побеждать. Хотим, чтобы наши болельщики гордились нами, и постараемся подарить им эти эмоции".

Йовичевич рассказал о своих ощущениях по поводу возвращения в Мадрид, ведь ранее выступал тут в качестве футболиста.

"Я полностью принадлежу Шахтеру – и сердцем, и душой. Конечно, у меня есть приятные ощущения, потому что я вернулся на стадион, где начинал как игрок. И завтра я выйду на этот стадион, представляя самый большой клуб Украины. Конечно, это гордость – вернуться на Сантьяго Бернабеу и понимать, что мы способны достичь успеха. Что касается матча Реала с Осасуной, то это скорее несчастный случай. Мы не считаем, что они входят в кризис, но завтра посмотрим, сможем ли превратить их небольшие проблемы в серию".

Тренер поделился ожиданиями по поводу атмосферы на футбольном стадионе.

"Мы понимаем, что фанаты "бланкос" знают, как поддерживать свою команду и болеть за нее. Это я знаю из собственного опыта. Но по своему опыту могу сказать и то, что когда мадридской публике что-то не нравится, то она начинает свистеть, показывать свое недовольство. Мы завтра попытаемся отличиться, забить. Получится ли у нас это сделать, не знаем. Но знаем, что этот стадион оказывает сильное давление. И мы знаем, что в Реале играют 6 футболистов, которые уже выигрывали Лигу чемпионов. Это я новичок в этом вопросе, но часть игроков уже имеют этот опыт. У нас никто не сможет отнять нашего энтузиазма. Мы будем верить в невозможное и претворять это в реальность. И мы завтра будем максимально наслаждаться матчем".

Йовичевич также поделился мнением о возможном участии Шахтера в Суперлиге.

"У меня лично нет какого-то конкретного мнения по этому поводу. Я понимаю, что если ты являешься чемпионом своей страны, то хочешь продолжать играть в более высоком турнире. В нашем случае это Лига чемпионов. Мне бы хотелось, чтобы все осталось так, как есть, и никто ничего не придумывал, чтобы мы остались с Лигой чемпионов", - заявил хорват.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется сегодня, 5 октября, в 22:00 по Киеву.