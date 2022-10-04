"Будем без Куртуа": Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в Реале перед матчем с Шахтером

Главный тренер Реала Карло Анчелотти перед матчем группового раунда Лиги чемпионов с Шахтером рассказал, кто из игроков вернулся в состав, а кто пропустит поединок из-за повреждений.

"Мы будем без Куртуа. Но Модрич и Лукас Васкес вернулись и тренируются с командой.

К сожалению, у Себальоса возникла проблема, и его не будет в составе. У него были проблемы с подколенным сухожилием на тренировке, мы оценим его состояние завтра.

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Куртуа чувствует себя намного лучше после вчерашнего лечения. Но мы не уверены, что к следующей игре против Хетафе он будет готов. Он может восстановиться к ответному матчу с Шахтером или Эль Класико", - приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Реал - Шахтер состоится в среду, 5 октября, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реал - Шахтер.