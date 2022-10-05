Гол Месси не помог ПСЖ одолеть Бенфику на выезде

В среду, 5 октября, в рамках третьего тура Лиги чемпионов Бенфика встречалась с ПСЖ. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

С первых секунд португальский клуб стал активно прессинговать соперника, на чем не раз чуть не подловил парижан. Джанлуиджи Доннарумма спас во всех моментах свою команду.

Спустя некоторое время ПСЖ удалось выйти из-под прессинга, а после и вперед в счете. После удачной комбинации нападающий клуба Лионель Месси точным ударом поразил ворота соперника.

Под занавес тайма Бенфика сравняла счет. В свои ворота срезал мяч Данилу. Португалец забил грудью, однако данный гол не помог его команде, а лишь навредил.

Уже во второй половине встречи у обеих команд были моменты, чтобы забить, однако мачт так и завершился вничью со счетом 1:1.

Бенфика - ПСЖ 1:1

Голы: Данилу, 41 автогол - Месси, 22

Бенфика: Влаходимос - Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо - Жоау Мариу, Рафа Силва, Флорентину - Фернандес (Эурснес, 78), Нерес, Гонсалу Рамуш (Дракслер, 78).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш (Бернат, 67) - Фабиан Руис, Верратти, Витинья - Месси (Сарабия, 81), Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Фернандес, Гонсалу Рамуш - Руис, Неймар