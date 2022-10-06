Анчелотти: Это был опасный поединок, в котором нас Шахтер мог наказать

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти подвел итоги противостояния с Шахтером (2:1) в рамках Лиги чемпионов.

По словам итальянского специалиста, команда настроена быстрее выйти в плей-офф, чтобы облегчить нагрузку на основных футболистов.

"Я доволен. Мы играли достойно, соперник тоже показал свой уровень. Думаю, нам не хватило точности перед чужими воротами. Однако главная задача команды – создавать много моментов. Футболисты с этим справились. Мы несколько снизили интенсивность, почувствовали себя в зоне комфорта, потому я в перерыве напомнил игрокам, что матч еще не завершен. Это был опасный поединок, в котором нас могли наказать, если бы не удалось забить заслуженные голы. Важно заранее решить вопрос в группе Лиги чемпионов, чтобы сосредоточиться на чемпионате".

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Анчелотти также рассказал о перестановках в составе во втором тайме.

"Мои футболисты расслабляются, когда могут себе позволить. Сегодня все было нормально, я доволен командой. Вальверде в порядке, Кроос вел игру. Интенсивность важна, но сохранять один уровень 90 минут невозможно. Я изменил позицию Родриго, чтобы лучше контролировать центр, чтобы защитники Шахтера, отлично работающие с мячом, не имели много свободы. Эта затея была ориентирована на то, чтобы больше прессинговать Шахтер", - отметил Анчелотти.

Напомним, в турнирной таблице группы Реал идет на первом месте, имея девять очков. Шахтер располагается на втором месте с 4 баллами.

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