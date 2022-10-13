Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария на выезде обыграла Викторию Пльзень (4:2).

В первом тайме мюнхенский коллектив не оставил никаких шансов, забив четыре гола. Авторами голов стали: Мане, Мюллер и Горецка, который оформил дубль.

После перерыва хозяева поля почувствовали расслабленность соперника и сумели дважды забить, чем порадовали своих фанатов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Виктория Пльзень - Бавария:

Виктория Пльзень - Бавария 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 - Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35

Виктория: Станек - Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижани, ﻿Емелка (Перница, 46) - Калвах, Буха - Копиц (Ирка, 25), Влканова (Пиларж, 81), Москера - Хоры (Климент, 46)

Бавария: Ульрайх - Мазрауи, Павар, Упамекано (Ваннер, 70), Станишич - Киммих, Горецка (Гравенберх, 56) - Коман (Чупо-Мотинг, 46), Сане (Забитцер, 70), Мане - Мюллер (Тель, 28)

Предупреждения: Москера, 78 - Мазрауи, 64, Забитцер, 90

Источник: MEGOGO