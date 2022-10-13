iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:21
Виктория Пльзень - Бавария / Getty Images
Виктория Пльзень - Бавария / Getty Images
0 0 0

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария на выезде обыграла Викторию Пльзень (4:2).

В первом тайме мюнхенский коллектив не оставил никаких шансов, забив четыре гола. Авторами голов стали: Мане, Мюллер и Горецка, который оформил дубль.

После перерыва хозяева поля почувствовали расслабленность соперника и сумели дважды забить, чем порадовали своих фанатов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Виктория Пльзень - Бавария:

Виктория Пльзень - Бавария 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 - Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35

Виктория: Станек - Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижани, ﻿Емелка (Перница, 46) - Калвах, Буха - Копиц (Ирка, 25), Влканова (Пиларж, 81), Москера - Хоры (Климент, 46)

Бавария: Ульрайх - Мазрауи, Павар, Упамекано (Ваннер, 70), Станишич - Киммих, Горецка (Гравенберх, 56) - Коман (Чупо-Мотинг, 46), Сане (Забитцер, 70), Мане - Мюллер (Тель, 28)

Предупреждения: Москера, 78 - Мазрауи, 64, Забитцер, 90

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов бавария видео голов обзор матча Виктория Пльзень
0 0 0

Статьи по теме

Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Шикарная комбинация Наполи, выстрел Сона или тонкость от Нуньеса: претенденты на звание автора лучшего гола Лиги чемпионов Шикарная комбинация Наполи, выстрел Сона или тонкость от Нуньеса: претенденты на звание автора лучшего гола Лиги чемпионов
НХЛ: Монреаль сенсационно обыграл Торонто, Анахайм дожал Сиэтл НХЛ: Монреаль сенсационно обыграл Торонто, Анахайм дожал Сиэтл
Сборная Украины по гандболу стартовала с победы в отборе Евро-2024 Сборная Украины по гандболу стартовала с победы в отборе Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Интер 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Барселона - Интер 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

НХЛ08:38
НХЛ: Монреаль сенсационно обыграл Торонто, Анахайм дожал Сиэтл
Лига конференций08:14
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов07:59
Шикарная комбинация Наполи, выстрел Сона или тонкость от Нуньеса: претенденты на звание автора лучшего гола Лиги чемпионов
Игровые07:40
Сборная Украины по гандболу стартовала с победы в отборе Евро-2024
Лига Европы07:30
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов07:21
Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Европы07:00
Божье чудо или суровая реальность: все расклады будущего Динамо в Лиге Европы
Лига Чемпионов06:07
Салах и Левандовски не вошли в список претендентов на звание игрок тура в Лиге чемпионовв
Лига Чемпионов01:10
Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:57
Барселона - Интер 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK