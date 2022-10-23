Селтик - Шахтер: прогноз на матч 25.10.2022 Лиги чемпионов

Команды встретятся в 5-м туре Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Селтик встретится с Шахтером.

Матч между шотландским и украинским клубами пройдет во вторник, 25 октября, в Глазго на домашней арене "бело-зеленых" Селтик Парк. Обе команды достойно выступают в еврокубке, однако результаты Селтика весьма удручающие, а вот Шахтер всерьез претендует на выход в плей-офф ЛЧ.

Отметим, что данная встреча станет второй для команд в данной кампании. Команды уже встречались в рамках второго тура еврокубка, не выявив между собой сильнейшего (1:1).

Коэффициент и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов Селтик - Шахтер

Селтик начал нынешнюю кампанию очень плохо и в четырех турах смог набрать всего 1 балл. В последнем матче "полосатые" уступили на своем поле РБ Лейпцигу со счетом 0:2.

У Шахтер ситуация немного иная. Украинский клуб за 4 тура набрав 5 баллов, потерпев всего одно поражение, причем от мадридского Реала на выезде (1:2).

Пока сделать прогноз на этот поединок непросто, однако ставки экспертов и аналитиков больше склоняются к победе Селтика.

Прогноз букмекеров на матч Селтик - Шахтер:

Победа Селтика: 1.87

Ничья: 3.90

Победа Шахтера: 4.10

Кроме того букмекеры верят в то, что голов в этом матче будет больше двух. Да, коэффициент на то, что команды на двоих смогут забить минимум три мяча дают от 1.7 до 1.8.

Хотя при этом минимально наиболее вероятным счетом встречи считают ничью 1:1, однако коэффициент на такой точный счет немного меньше, чем на счет 2:1 в пользу Селтика и равны они около 8.4.

Статистика противостояния Селтика и Шахтера

Оба коллектива имеют 18-летнюю историю и за это время провели пять матчей друг против друга.

Статистика противостояния не сильно богатая, однако в самом первом матче команд, который состоялся в 2004 году, Шахтер разгромил своего оппонента со счетом 3:0.

Селтик – Шахтер

2 Победы 2

1 Ничьи 1

4 Голы 7

Следует отметить, что на своем поле Селтик всегда добывал победу над Шахтером. Последняя их встреча в Глазго, датированная ноябрем 2007 года, завершилась триумфом шотландцев 2:1.

Интересен также и тот факт, что при встрече двух команд в группе Лиги чемпионов Шахтер еще ни разу за все время не сумел выйти в плей-офф главного еврокубка.