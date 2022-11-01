Аллегри: Месси всегда был лучшим в мире

Итальянец в восторге от игры аргентинского гения.

Главный тренер Ювентус Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

"Лео Месси всегда был лучшим в мире.

Это важный год для него с точки зрения и выступления клуба, и предстоящего ЧМ-2022. Ему 35 лет, он проводит последние годы на таком уровне", – заявил Аллегри на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в среду, 2 ноября, Ювентус сыграет против ПСЖ в матче шестого тура Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Мудрик может уйти в ПСЖ за невероятную сумму.